Moritanya'da tekne faciası

Gambiya'dan gelen teknenin kadın ve çocukların da dahil olduğu 150 sığınmacıyı taşıdığı aktarıldı

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 150 sığınmacıyı taşıyan teknenin batması sonucu en az 57 kişinin yaşamını yitirdiği, 83 sığınmacının bir kısmının kurtarıldığı bir kısmının da yüzerek sahile çıkmayı başardığı duyuruldu. Yapılan açıklamada teknenin yakıt deposunun da boş olduğu kaydedildi.

Atlas Okyanusu'nun Moritanya açıklarında meydana gelen faciadan kurtulmayı başaran sığınmacılar bir hafta önce Gambiya'dan hareket ettiklerini söylediler. 83 sığınmacı Moritanya'nın Nouadhibou kentinde koruma altına alındı.

Sığınmacılar önceki yıllarda Batı Afrika ülkelerinden yola çıkarak İspanya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için bu rotayı daha sıklıkla kullanıyordu. IOM verilerine göre 2014-2018 yılları arasında 35 bin kişi bu rotayı kullanarak Gambiya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı.

Batı Afrika'da kıtanın en güçlü ekonomileri bulunduğu halde ülkeler çığ gibi büyüyen genç nufüsa istihdam yaratmakta zorlanıyor. Bunun neticesinde ise Avrupa'ya yasal ve güvenli olmayan yollardan yapılan geçişlerde de artış görülüyor. Alman hükümet verilerine göre kıtanın en küçük ülkesi Gambiya dünyadaki en fakir ülkelerden biri konumunda. 2 milyon nüfuslu ülkenin yarısı oldukça yoksul koşullar altında yaşıyor.

05/12/2019 10:18