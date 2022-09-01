Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, 3. Uluslararası İpek Festivali'ne katıldı

Bursa'da 1- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan 3. Uluslararası İpek Festivali'ne ülkemizden Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği de, üretmiş oldukları Kıbrıs'ın unutulmaya yüz tutmuş el işleriyle ve ürünleriyle katıldılar.

Dernek yeni başlatmış olduğu Lefkara Ketenini memleketimizde dokuma projesi ile güzel bir atılım yapmış olup bu bağlamda çalışmalarına devam etmektedir. Dernek başkanı Hayriye Tokyay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı sanatçısı Mehmet Ünal'la yürüttükleri bu projenin KKTC adna çok önemli olduğunu ve kadın üreticilerimiz açısından çok yararlı olacağını dile getirdi.

Projenin ilk başlangıcı, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nin Mormenekşe'de köy meydanında yapmış olduğu 1. Kültür Sanat ve Üretiçi Şöleni'nde kozadan iplik çıkarma makinesi tanıtımı ile başlamıştı.

Bu festivalle ürettiklerini tanıtma ve satış fırsatı bulacaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek başkanı, Kıbrıs'ın sarı kozasını Bursa halkıyla buluşturmaktan dolayı gurur duyduklarını ve farklı koza çalışmalarını tanıtacaklarını dile getirdi.

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01/09/2022 15:04