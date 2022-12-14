Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği bu yılki Yerli Ürünler Haftası’na özgü projelerini gerçekleştirdi

Abatay Karton Fabrikası ile işbirliği yaparak “ Damlaya damlaya göl olur. ” ilkesinden yola çıkan Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, kartondan kumbara yaparak civar okullardaki öğrencilere dağıttılar.

Abatay Karton Fabrikası Direktörü Sn. Yağmur Abatay, donanımı ve vizyonuyla ön plana çıkarken projeye koydukları katkıdan dolayı memnuniyetlerini belirterek şöyle konuştu :

Yağmur Abatay

“Ben Abatay Karton Fabrikası Direktörü Yağmur Abatay. Ailemin 1997 yılında kurmuş oldukları şirketi şu an kardeşimle birlikte yürütüyoruz. Lise ve üniversite yıllarından beri ailemin yanındayım ve onlara yardımcı oluyorum. Bu nedenle, yerli üreticimizin ne kadar zorluklar yaşadığını çok iyi bilmekteyim. Bir ülkede üretmek o ülkenin kalkınmasının temel taşıdır. Yerli üretim haftasının amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve '' Yerli malı kullanmanın önemi '' vurgulanır. Tabi bu tür alışkanlıklar çocuklara küçük yaşlarda aşılanması gerekiyor bu nedenle yapmış olduğumuz kumbaraları bu haftaya özel farkındalık için hazırlayıp bazı okullara dağıtma kararı aldık. Bana bu konuda yardımcı olan Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’ne çok teşekkür ederim.”

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Sn. Hayriye Tokyay konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, öncelikle dernek ekibi olarak çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişiminde her zaman üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve bu yılki Yerli Malı Haftası’nda gerçekleştirdikleri farkındalık projesinde derneklerinin kanalıyla öğrencilerle yerli malını destekleme ve kullanmayı küçük yaşta aşılamayı , bunun yanında her zaman tutumlu olmayı, alışkanlık haline getirmeyi anlatma fırsatı bulduklarını belirtti. Projeye öncülük eden Abatay Karton Fabrikası Direktörü Sn. Yağmur Abatay ve ekip çalışanlarına teşekkürlerini illetiler.

Ziyaret ettikleri bölge okulları olan Mormenekşe İlkokulu, Yakın Doğu Okulları, Yeniboğaziçi İlkokulu, Akova - Yıldırım Mustafa Kemal İlkokulu, bu kapsamda yapmış oldukları ziyaretlerden dolayı okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür edip, yeni yıllarını kutlama fırsatı buldular.

Yerli ürünleri kullanmak ülkemizi geliştirmek için atılan dev bir adımdır. Desteğimizi esirgemeyelim.

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14/12/2022 15:02