Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Özcömert ve Tünay'ı ağırladı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Başkanı Sn. Rabiya Özcömert’i ve Çağdaş Müzik Derneği Şefi Sn. Ersin Tünay’ı Mormenekşe Köyü’ndeki atölyelerinde ağırladılar.

Yönetim kurulu üyelerinin hazırladığı Kıbrıs kültürünü yansıtan yemeklerle güzel ve sıcak bir ortamda eğlenceli geçen buluşmada, dernek başkanları pandemi sonrası için planladıkları projelerini yansıtırken görüş alışverişinde bulunup birbirlerine destek sözü verdiler. Verimli geçen görüşmenin ardından buluşma kararı alıp dağılmadan önce Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin lavanta bahçesini de ziyarette bulundular.

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20/05/2021 17:32