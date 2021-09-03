Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, projelerini anlattı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği bugün yeni projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyaretlerde bulundular.

İlk ziyaretlerini Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, 2. ziyaretlerini Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’a ve son olarak Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Ufuk Arca Turganer’e yaptılar.

Sürpriz ve KKTC’yi gururla temsil edecekleri yeni projelerle pek yakında gündemi oluşturacaklarını belirten Başkan Hayriye Tokyay, Ufuk Arca Turganer’le kadın olarak gurur duyduklarını karar mekanizmalarında kadınların bulunmasının onur verici olduğunu belirtti.

2017 yılında Azerbaycan Cumhuriyetine KKTC Kadınlarını temsilen düzenledikleri Kültür Tanıtım gezisinde Ufuk Arca Turganer’in hep yanlarında olup güçlü bir destek verdiğini kendisine nice başarılar dilediğini ayrıca belirtip teşekkürlerini ilettiler.

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03/09/2021 21:45