Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği'nden Anlamlı Bağış

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği pandemi dönemi olmasına rağmen yine anlamlı ve duyarlı bir etkinliği gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Hayriye Tokyay ve yönetimdeki ekibi Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine yaptıkları 20’şer kiloluk 10 paket köpek mamasını, barınağın sorumlusu İlke Soyer’e ve barınak veterineri Serten Tekbıyık’a teslim ettiler. Bütün şahıs ve sivil toplum örgütlerine örnek olmasını umduğumuz bu bağış için kendilerine sponsor olan saygın ve başarılı şirket Ali Edip & Oğlu LTD’e sonsuz teşekkürlerini sunarken, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serip taktir topladılar. Sponsor şirket direktörü Mehmet Ali Edip’in ve ailesinin de hayvan sever ve koruyan olması yine insani duyguların rolünü kanıtladı. Mormenekse Çagdaş Kadınlar Derneğine bundan sonraki tüm projelerinde başarılar dileriz.

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20/01/2021 15:37