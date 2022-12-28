Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nden anlamlı ziyareti

Aralık ayı Engelliler Haftası dolaysıyla, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, İrfan Nadir 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek onları sevindiren hediye ve ikramlarda bulundu.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, çok zor ve kısıtlı koşullarda büyük bir özveriliyle bu çocukların eğitimini ve bakımını üstlenen görevli öğretmenler ve dernek yönetimi, imkanların iyileştirilmesi konusunda sohbette bulunarak projeler geliştirdiler.

Toplumdaki yerlerini kanıtlamak istercesine, bu çocukların çabaları, güzel kalpleri ve sevgi dolu yaklaşımları gönüllerdeki engellerin kalkmasına anlamlı bir çağrıydı.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay, bu tür etkinliklerinin hep olduğu gibi yine devam edeceğini, devletin yetişemediği alanlarda sivil toplum kuruluşu olarak ellerinden gelen ve olanakları doğrultusunda yardım yapma sözü verdi.

Yapılan açıklamada “Engellerimiz sevgiye asla engel olamaz. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. Onları görünüz.” İfadeleri kullanıldı.

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28/12/2022 12:32