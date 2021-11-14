Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nden vefa ziyareti

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14/11/2021

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Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nden vefa ziyareti

15 Kasım 2021 tarihinde kutlanacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaret etti.

Rauf Raif Denktaş’ın çocukları Serdar Denktaş, Ender Denktaş Vangöl ve Değer Denktaş bu

ziyaret sırasında orada bulundular.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ziyaretleri sırasında anıta çelenk koyup 10 adet de selvi fidanı diktiler.

 

14/11/2021 14:52
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TAGS: Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nden vefa ziyareti
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