Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nden vefa ziyareti
14/11/2021
15 Kasım 2021 tarihinde kutlanacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaret etti.
Rauf Raif Denktaş’ın çocukları Serdar Denktaş, Ender Denktaş Vangöl ve Değer Denktaş bu
ziyaret sırasında orada bulundular.
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ziyaretleri sırasında anıta çelenk koyup 10 adet de selvi fidanı diktiler.