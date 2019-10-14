Mormenekşe ile Görneç Kardeşçe: 1-1

Mormenekşe attığı golde hafta sonu trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Haşim'in forması ile sevinç yaşarken maça her iki takım da pankartla çıktı.

K-Pet 1. Ligi’nin 5 hafta maçında Mormenekşe ile Görneç yenişemeyerek 1-1 berabere kaldılar. Mormenekşe Cemal Balses Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. ilk 45 dakikada iki takım da gole ulaşma noktasında sıkıntı yaşadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya her iki takım da hızlı başladı. 47. dakikada gelişen Mormenekşe atağında orta hakem Tufan Çerçioğlu penaltı noktasını gösterdi. penaltı atışını Gökay gole çevirerek takımı Mormenekşeyi Görneç karşısında 1-0 öne geçirdi. 52. dakikada gelişen Görneç atağında ise İlyas'ın vuruşu filelere gitti ve Görneç beraberliği yakaladı.

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mormenekşe ile Görneç 1-1 berabere kaldılar.

Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Sertan Alkın, Mehmet Ekşici

Mormenekşe: Mehmetsalih, Gökay, Fetin (Tugay), Sabri, Emre (Nazım), Tacettin, Salih, Ömer, Burak, Berhan, İrfan (Aykut)

Görneç: Ferhat, Mehmet İnce (Yaşar), Hasan Denizalp, Levent, Mehmet, Mehmet Çavuş (Orhan), Besim Denizalp (Necati), İsmet, Hasan Yaşınses, Rifat, İlyas,

Goller: 47. Dk Gökay (Mormenekşe), 52. Dk. İlyas (Görneç)

14/10/2019 09:20