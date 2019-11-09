Mormenekşe Kulübü İsmail Dayı’nın heykelini dikti

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe Kulübü tarafından yaptırılan, kulübün sembol isimlerinden olan ve 2019 Mart ayında hayatını kaybeden İsmail Menevili’nin (İsmail Dayı) heykeli, gerçekleştirilen törenle açıldı.

Mormenekşe futbol takımı ile özdeşleşen İsmail Dayı’nın heykeli için Cemal Balses Stadı’nda yapılan törene, Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Tören, 6 ay önce hayatini kaybeden İsmail Menevili, yarın törenlerle anılacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından, Menevili’nin amcası, sanatçı Bedia Balder bir konuşma yaptı.

Balder “Bu heykel projesi, Kıbrıs Türk futbol camiasının sembol isimlerinden, hayatını canı kadar sevdiği Mormenekşe Spor Kulübü’ne adayan ve tüm futbol camiasının yakından tanıyıp sevdiği taraftarı, İsmail Dayısı’nın anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara kalıcı bir değer bırakmak için hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan, Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada, “Toplum olarak bizi başarılı kılan, ortak değerlerimizdir. İsmail Dayının yarattığı değer sonucu buradayız” dedi.

Mormenekşelileri gösterdikleri vefa örneğinden ötürü kutlayan Başbakan, ömrünün 40 yılını köyün futbol takımına ve sahasına adayan Menevili’nin ölümsüzleştirildiğine vurgu yaptı.

09/11/2019 21:04