Mormenekşe resmi sezon açılışını gerçekleştirdi

Gazimağusa’nın 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe resmi sezon açılış gerçekleştirdi. Kulüp lokalinde toplanan Mormenekşe takımı önce Mormenekşe Mezarlığı ziyaret edilerek kulübe geçmişte çeşitli görevlerde hizmetlerde bulunanların mezarlarına çiçekler bırakıldı. Mormenekşe Cemal Balses stadında resmi sezon açılış gerçekleştiren Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Futbol A ve Genç takımları ile teknik kadrolar, Kulüp başkanı Metin Menekşeli, yönetim kurulu, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir, Sponsorlar Dem’s Consturctıon direktörü Süleyman Can, SFC direktörü Rifat Berkel 2024-2025 resmi sezon açılışa katıldı.

Sezon Açılışı

Yeni sezon 1. Hazırlık dönemi çalışmalarına 29 Temmuz’da teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan ve aralıksız olarak yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe Cemal Balses stadında gerçekleştirdiği resmi sezon açılışında başkan Metin Menekşeli, eski başkanlardan Hilmi Öztemiz, Dem’s Consturctıon direktörü Süleyman Can, SFC direktörü Rifat Berkel, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir, teknik direktör Ahmet Ogan konuşma yaptı. Sezon açılışına Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman ile birlikte 26 futbolcu yer aldı. Sezon öncesi yaptığı transferler Sami Ergazi, Berk Çelebi, Cenker Yazar, Mehmetali Öztemiz, Cafer Özerdemli, Haluk Çakar, Justıce Amenyaglo, Aygün Tosun, Arda Maydon, Mehmet İnce, Isaac Owusu, İsmet Özalp açılışta yer alırken, izinli olan TC’li oyuncu Erhan Çınar katılmadı.

A Takım Sahada

Gazimağusa’nın bölgesinin köklü Kulüplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimin katılımıyla 2024-2025 futbol sezon açılışıyla yeni sezon 1. Hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren kırmız yeşilli ekip Mormenekşe A takımı teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde, açılış sonrasında 1. Lig ekiplerinden Dipkarpaz ile oynanan hazırlık karşılaşması 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Zirve Hedefleniyor

Mormenekşe’de başkan Metin Menekşeli yönetimi yeni sezon öncesinde mevcut kadroya yapmış olduğu önemli transferlerle ligde zirveye oynayabilecek kadro kurularak, zirve hedefiyle çalışmalar yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülüyor.

Kamp Başlıyor

Yeni sezon çalışmalarının 5 haftalık 1. Hazırlık dönemi geride bırakan Mormenekşe’de 2. Etap çalışmaları kampla devam edecek. Mormenekşe 2-6 Eylül kamp çalışmaları için Türkiye’de Burdur da kampa giriyor.

Kiralık Futbolcular Belirlendi

Mormenekşe’de 29 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıklarında 5 haftalık süreç geride kalırken, resmi sezon açılışın ardından başlayacak Burdur kampı öncesi takımda kiralanacak oyuncularda belirlendi. Kiralanacak futbolcular arasında Sabri Çiftçioğlu, Mehmet Çayan Şimşek, Ertan Menekşeli, Doğuhan Ergazi, Atakan Demir (TC), Mustafa Denizer Oğur, Berk Çelebi, Amaç Ozanlar, Mert Öztavşanlılar, Deniz Sesigüzel yer alıyor.