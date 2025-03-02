Mormenekşe ve Alemdağ’da Gece Yarısı Yangın Paniği!

Gece saatlerinde iki ayrı noktada yangın çıktı. Mormenekşe ve Alemdağ’da meydana gelen yangınlar korku ve paniğe neden oldu.

Saat 03:00 sıralarında, Mormenekşe'de, Şehit Derviş Gülenoğlu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki derin dondurucunun muhtemelen motor bölümündeki kabloların aşırı ısınması ve kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu derin dondurucu yanarak, ikametgahın yatak odası, salon ve mutfak odaları ise islenmek suretiyle hasar gördü.

Öte yandan, 05.00 sıralarında ise, Alemdağ’da Gül Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde bahse konu ikametgah ve içerisinde bulunan eşyalara yandı.

Yangın, ikametgah sakinleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup, yangın söndürme sırasında vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan ikametgah sakini iki kişi kendi imkanları ile gittikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.