Mormenekşe ve Girne'de iki ani ölüm...

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30/10/2023

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Mormenekşe ve Girne'de iki ani ölüm...

Mormenekşe’de sakin 43 yaşındaki Ayşe Bakır dün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakır, dün saat 04.00 sıralarında kaldığı evde aniden rahatsızlanması sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

-57 yaşındaki Süleyman Keleş hayatını kaybetti

Öte yandan Girne’de sakin Süleyman Keleş (E-57), bugün saat 04.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunduğu sırada, aniden rahatsızlandı. Ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden Keleş’in doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

30/10/2023 12:42
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TAGS: Mormenekşe, Girne, ani ölüm
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