Mormenekşe yeni sezon çalışmalara başladı

Gazimağusa bölgesi’nin 1. lig ekiplerinden Mormenekşe yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başladı. Mormenekşe’de önceki akşam yapılan sporcu toplantısı ile 2024-2025 futbol sezon çalışmaların başlatılırken, Mormenekşe Cemal Balses stadında ise yeni sezonun ilk çalışmasını yapan takım çalışma öncesinde Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ve teknik direktör Ahmet Ogan yaptıkları kısa konuşmaların ardından takımın yapmış olduğu ilk çalışma yaklaşık bir saat sürdü. İlk antrenmanın ardından Mormenekşe Cemal Balses stadında başkan Metin Menekşeli ve yönetim kurulu tarafından teknik ekip ve futbolculara mangal partisi de verildi.

1. Hazırlık Dönemi

Yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan ve aralıksız olarak yoğun bir şekilde sürdürecek olan kırmızı yeşilli ekip Mormenekşe’de hafta boyunca altı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 1. Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun geçecek olan Mormenekşe’de ilk hazırlık maçı 17 Ağustos Cumartesi 1. Ligi ekiplerinde Düzkaya ile yapacak. 28 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde 4 günlük kamp yapacak olan Mormenekşe’de kampın yurt içi veya yurt dışında olması konusunda önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ayrıca Mormenekşe’de 2024-2025 futbol sezonu resmi açılışı tarihi daha sonra belirlenerek yapılacak.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki yeni sezon hazırlık çalışmalarına başlarken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde daha önceden anlaşmaya vardığı oyunculardan Sami Ergazi ve Berk Çelebi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Kımızı yeşilli ekibi Mormenekşe, 1. ligde zirveye oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Metin Menekşeli yönetimi, görüşmekte olduğu futbolcularla anlaşma noktasına gelindiğini ve önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniliyor.