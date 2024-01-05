43 ve 76 Yaşındaki İki Kişi, Uyuşturucu ile İlgili Tutuklandı

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mormenekşe’de düzenlenen "Baston Operasyonu" kapsamında, G.A.(E-76) ve H.T.’nin (K-43) aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, G.A. ve H.T.’nin tasarruflarında toplam 3 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.