43 ve 76 Yaşındaki İki Kişi, Uyuşturucu ile İlgili Tutuklandı

Mormenekşe’de bir otomobilde 3 kilo uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı

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05/01/2024

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43 ve 76 Yaşındaki İki Kişi, Uyuşturucu ile İlgili Tutuklandı

 Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mormenekşe’de düzenlenen "Baston Operasyonu" kapsamında, G.A.(E-76) ve H.T.’nin (K-43) aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, G.A. ve H.T.’nin tasarruflarında toplam 3 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

05/01/2024 13:22
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TAGS: haber, kıbrıs
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