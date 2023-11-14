Mormenekşe'de Görev Borataş'ın

Mormenekşe'de teknik direktör Eralp Şerifoğlu'nun istifasından sonra göreve Mustafa Borataş getirildi.

Birinci Lig'de 9 puanla 11.sırada bulunan kırmızı yeşilliler 8.haftada Geçitkale'ye 4-1 mağlup olmuştu.

Şerifoğlu'ndan teşekkür

Eralp Şerifoğlu istifasından sonra yaptığı açıklamada yardımcı antrenörlerine teşekkür etti. Açıklama şöyle

"Değerli hocalarım, Mormenekşe'de görev yaptığımız süre içinde aylardır süren rahatsızlığımda antrenman, kamp ve maçlarda büyük bir özveri ve iyi niyetle görev yaptınız.Sorumluluk aldınız.

Sonuçlar bizi mutlu etmeyebilir. Hakkınızı ödeyemem.İkinize de emekleriniz için kalpten teşekkür ederim.İyi ki varsınız."