Mormenekşe'de pozitif sayısı 10'a yükseldi

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27/11/2021

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Mormenekşe'de pozitif sayısı 10'a yükseldi

AKSA Birinci Lig temsilcisi Mormenekşe'de hafta içinde başlayan covid endişesi artarak devam ediyor. Şu ana kadar 8 futbolcu, bir antrenör ve bir yöneticinin testleri pozitif çıktı.

 Kırmızı yeşillilerde önce Erdoğ, Hüseyin Özbilen, Gökay, Ertan, Mehmet Salih ve Nasuh ile teknik adam Hüseyin Özbaysal ve yönetici Abdi Morkaya'nın testleri pozitif çıkmıştı. Fetin ile Sami Yahat'ın da covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Mormenekşe'de karantinadaki sayı 10'a yükseldi.

 Mormenekşe bugün U20 takımından takviyelerle Lefkoşa'da China Bazaar Gençlik Gücü ile karşılaşacak.

27/11/2021 13:37
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TAGS: Mormenekşe’de pozitif sayısı 10’a yükseldi
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