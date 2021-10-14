Mormenekşe’de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Mormenekşe’de yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan kanunsuz madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Mormenekşe’de, 13.10.2021 tarihinde, H.H.H.(E-34)’in kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emre olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.

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14/10/2021 12:19