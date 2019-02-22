Mormenekşe’ye KTFF Disiplin Kurulu şoku!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, dün yayınlanan Disiplin Kurulu Kararları ile ilgili olarak açıklama yaptı. 18.haftada oynanan K-Pet 1.Lig müsabakası Mesarya SK - Mormenekşe GB karşılaşması sonrası açıklanan cezalarla ilgili olarak toplandı.

Alınan karar şöyle;

21/02/2019 tarihinde yapılan Disiplin Kurulu toplantısında 13353 maç numarasıyla oynanan Mesarya S.K. – Mormenekşe G.B.S.K. K-Pet I.Lig müsabakasıyla ilgili olarak Kurulumuza sunulan raporlar ışığında Mormenekşe G.B.S.K. futbolcusu 113789 lisans numaralı Gökay Alpçoğay'a DT43/2 maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men, 104145 lisans numaralı Nasuh Güngör’e ise DT 35/1(a) uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. İlgili kararlar 21.02.2019 tarihli ve DT.37 disiplin genelgesine işlenirken hatalı olarak ters yazılmış ve/veya 113789 lisans numaralı futbolcunun alacağı ceza 104145 numaralı futbolcununkine, 104145 lisans numaralı futbolcunun cezası ise, 113789 lisans numaralı futbolcunun cezasına işlenmiştir. Herhangi bir adaletsizliğe yol açmaması açısından DT 74.maddesindeki (MADDİ HATALAR) prensipler ışığında ilgili genelgenin düzeltilerek ilgili futbolculara verilen cezaların 21.02.2019 tarihindeki toplantıda alınan kararlara istinaden cezalarının infazının bu şekilde gerçekleşmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.