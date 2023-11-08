Mormenkeşe Çağdaş Kadınlar Derneği, YÖREX Fuarı'na katıldı

"Antalya'da her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 - 5 Kasım 2023 tarihleri arasında 12. kez gerçekleşen Yöresel Ürünler (YÖREX) Fuarı, yine büyük ilgi gördü. 'Sizin Oranın Nesi Meşhur?' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Mormenkeşe Çağdaş Kadınlar Derneği KKTC'yi temsil etti.

Mormenkeşe Çağdaş Kadınlar Derneği, bu yıl da 5. kez YÖREX Fuarı'nda temsiliyetlerini gerçekleştirmek üzere 6 kişilik bir ekiple Antalya'ya gitti. Dernek Başkanı Hayriye Tokyay'ın öncülüğü'nde, Hasibe Abatay, İnci Erkanlı, Munis Erkanlı, Feza Kılgın ve Özlem Hacıoğlu'ndan oluşan Ekip, hem dernekleri adına yaptıkları kültürel el işleri ve lezzetlerin tanıtımını yaparak hem de üreten Kıbrıs Türk kadınlarının sesi oldular.

Hayriye Tokyay, her yıl YÖREX Fuarı'na katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve bu tür festivallerin üreten kadınlar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ürettikleri ürünleri tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Tokyay, Mormenkeşe Çağdaş Kadınlar Derneği'ne tüm çalışmalarında başarılar dileriz."