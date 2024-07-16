Mormenkeşe Metin Menekşeli Etrafında Kenetlendi

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16/07/2024

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Mormenkeşe Metin Menekşeli Etrafında Kenetlendi

Ergün Yahat 
Mormenekşe Gençler birliği spor külübü dün akşam  kulüp lokalinde gerçekleştirdiği geniş çaplı toplantıda külüp sevdalılarından başkan Metin Menekşeli etrafında kenetlenme kararı çıktı.Gecede anlamlı bir konuşma yapan başkan Metin Menekşeli köylülerin bu geceye gösterdikleri ilgiden dolayı tşk etti.  Emekli  meclis müdürlerinden Hilmi Öztemiz yönetim yanında ayrı bir destek yönetiminin de pazartesi günü oluşturup görev dağılımı yapılacağını söyledi

16/07/2024 18:55
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