1830’larda bir iletişim ve haberleşme sistemi olarak geliştirilmeye başlanan Mors alfabesi nedir? Nasıl ortaya çıktığından ziyade: “Mors alfabesi ya da kodu neden kullanılma ihtiyacı hissedilmiştir?” sorusu daha doğru olacaktır. Öncelikle biraz sistemin nasıl ortaya çıktığından ve nasıl icat edildiğinden bahsedelim.

İlk telgraf sisteminin oluşturulmasında İngiliz Cookie ve Wheatstone tarafından yapılan çalışmalar büyük önem taşır. Bu ikili ve ekibi tarafından öncelikle elektrik akımıyla çalışan 5 iğneli ve manyetik bir telgraf sistemi oluşturulmuştur. Morse ise bu sistemin daha pratik ve şifreli bir hale gelmesi için günümüzdeki bilgisayar sistemine benzer bir kodlama yapmıştır. İlerleyen süreçte savaşlarda da kullanılmak üzere Gerke tarafından özel şifreli bir sistemle geliştirilmiş ve Morse kodu haline gelmiştir. Bu durum, özellikle savaşlarda ve çeşitli araştırmalar için mors alfabesi çeviri hizmeti önemli bir hal almıştır. Bu amaçla mors çeviri makineleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu makinelerin icadı da ayrı ve uzun uğraşlar gerektiren çalışmalar sonucunda yapılmıştır.

Mors Alfabesi Nedir, Nasıl Öğrenebilir?

Bir çeşit harf kodlama yöntemi olan Mors alfabesi, günümüzde:

Çeşitli internet kaynaklarından faydalanılarak

Çeşitli bilişim kurslarından faydalanılarak

Teknoloji ile ilgili çeşitli kitaplar okunarak öğrenilebilir.

“Mors alfabesi nedir?” sorusundan ziyade çoğu kişi için alfabenin kendisini öğrenmek ve şifreleri çözmek büyük bir gizem taşır. Bu sebeple sırf bilimsel merak uğruna, mors alfabesi çevirici gibi online sistemlerin varlığına rağmen, herhangi bir araç kullanmadan kendi çevirilerini yapmak isteyen birçok kişi vardır. Bunların yanında askeri sistemlerde kullanılmak üzere bu sistemin çevirisine ihtiyaç duyulabilir. Bu alfabe ya da şifreleme türünde kısa ve uzun çizgilerden oluşan iki ayrı sinyal türü bulunur. Her harf için bu iki ayrı sinyal kodu kullanılır. Bu kodların kullanım şekilleri ve amaçları öğrenildiğinde sistemin mantığı da çözülmüş olur.

Mors Alfabesi Ne Zaman Bulundu?

1830’larda telgraf sisteminin bulunmasının ardından bu alandaki çalışmalar daha da hız kazanmıştır. 1835’te Mors alfabesi icat edilmiş, özellikle gizliliği önemli olacak belgelerde bu sistem yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Savaş döneminde savaş taktiklerinin belli bölgelerdeki müttefiklere gönderilmesi için özel bir iletişim sistemi geliştirilmiştir. Mors sistemi sayesinde özel mesajların, taktiklerin düşman tarafından anlaşılması engellenmiştir. Ancak bir süre sonra bu özel kodun çözülmesi için Mors kod çözücü cihazlar geliştirilmek istenmiştir. İlerleyen dönemlerde ise bu konuda hatırı sayılır çalışmalar yapılmıştır. Kod çözücü cihazlar geliştirilerek her bir harfin nasıl şifrelendiği anlaşılmıştır.

Mors Alfabesi Hangi Bilim Adamı Tarafından Bulundu?

Samuel Morse, Mors alfabesi buluşunu yapan kişi olarak bilinir. Hazır telgraf sistemine sıfırlardan ve birlerden oluşan bir kodlama sistemi ile yepyeni bir alfabe oluşturmuştur. Alfabe adını Samuel Morse isimli mucitten almıştır. Uzun yıllar ve günümüzde de tercih edilen bir iletişim teknolojisi yöntemidir. Kullanım alanı günümüz dahil olmak üzere askeri alanda ağırlık kazanır. Gemicilik özellikle yer yön bulma konusunda mors kod sisteminden faydalanır. Ayrıca diğer deniz ulaşım araçlarıyla haberleşme, iletişim noktalarına sinyal gönderme amacıyla da bu alfabe kullanılır. Hareket eden şehir içi, şehirlerarası, uluslararası birçok ulaşım aracının haberleşmesi için de bu sistem tercih edilir. Samuel Morse tarafından bulunup geliştirilen iletişim teknolojisi tekniği günümüzde daha farklı bir hal almıştır. Bu nedenle bu durum akıllara “Morse neyi icat etmiştir?” sorusunu da getirmiştir.

Morse Neyi İcat Etmiştir?

Teknoloji, ilk iletişim sistemlerinin bulunmasından bu yana hızlı bir gelişim göstermiştir. Kablolu elektrik ve ses iletimleri yerini kablosuz haberleşme araçlarına bırakmıştır. Günün birinde sırf sinyallerle ve kablosuz yöntemlerle haberleşme sağlanacağı belki eski mucitler için hayal bile edilemeyen bir durumdu. İlk mors kodunun icadına gelecek olursak alfabenin ilk halinden sonra daha gelişmiş iletişim teknolojilerinin bulunduğunu da görürüz. Mors alfabesi mantığı kavrandıktan sonra nasıl daha geniş bir alanda kullanılabileceği gündem haline gelmiştir. Ayrıca ulusal olarak farklı kod yazılımlarının yapılıp yapılamayacağı da merak edilmiştir.

Morse, Joseph Henry ve Alfred Vail tarafından icat edilen elektronik haberleşme sistemi, 1920’ye kadar kullanılmaya devam etmiştir. Bu sistem, ilk icat edildiğinde kapsama alanı oldukça sınırlıdır. Kullanıldığı alan Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindedir. 1844’te ilk kez kullanıldığı bölge Baltimore ile Washington arasıdır. Bu bölgede yapılan ilk mors alfabesi haberleşmesi ise İncil’den okunan bir bölüm olmuştur. Sistemin yaygınlaşması ve uluslararası hale gelmesi ise 1851’i bulmuştur. Sadece yazılı değil, sözlü iletişim için de kullanılabilir olması ise Morse kodunun neden bu kadar tercih edildiğini gösterir.

Mors Alfabesi Neden Öğrenilmelidir? Neden Önemlidir?

Günümüzde ulaşım şirketlerinin bilişim ile yakın ilişkide olması zorunlu hale gelmiştir. Elektronik haberleşmede bilgisayarların aktif kullanımı, mors kodlarının da bilgisayarlara adapte edilmesini sağlamıştır. Bu bilgisayar kodları ise ulaşım araçlarının gidiş geliş rotalarını, saatlerini, uğrak yerlerini sinyaller yardımıyla bildirmeyi sağlamıştır. Bu durum, bu teknolojilere hâkim olabilmek için her devletin mutlaka bilişim alanına ilgi duymasını sağlamıştır. Her harf ve sayı için ayrı kodlama sistemleri ile çalışan sistemler sayesinde dijital göstergeler kullanılabilir olmuştur. Bu durum, elektronik haritaların kullanılabilmesini, yol ve hava durumlarının kolaylıkla öğrenilebilmesini sağlamıştır. Diğer taraftan savaş stratejilerini uygularken askeri talimatları göndermek amacıyla da mors alfabesi kullanımı önem taşır. Bu kodların dijital teknolojilere entegre edilmesi sayesinde ulaştırılmak istenen mesaj, doğru adrese ulaşabilir. Bunun yanında kodların mantığını kavramak ve anlamlandırmak için gelen sinyalleri çevirecek ve çözecek cihazlar da kullanılır. Bu sayede mors koduna hâkim olmaya gerek kalmaksızın gelen mesajların okunabilmesi sağlanır. Devletlerarası iletişimde en gizli bilgilerin güvenle korunabilmesi, dışarı çıkması istenmeyen sırların saklanması açısından Morse kodunun önemi büyüktür.