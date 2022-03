Mors Ltd Direktörü mahkemede...

(Kamalı Haber) – KIBTEK ihalesine girerek düşük fiyat verip kazanmış olduğu ihale sonucunda anlaşmış olduğu ürünleri getirmeyip çin malı ürün getirerek düzenlenmiş oldukları sahte evraklar ile kuruma sattıkları gerekcesi ile başlatılan soruşturma kapsamında teminata bağlanan Mors Ltd Direktörü ve Sekreteri zanlılar Ali Erdal Hacımulla ve Gözde Hacımulla teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Yıldıran olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldıran huzurda bulunanan zanlılar Ali Erdal Hacımulla ve Gözde Hacımulla’nın Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle sürme, Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 22 Haziran 2020 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi' nden alınan yazının ekinde bulunan KKTC Sayıştay Başkanlığı' nın 1/2020 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna "60/80A Cut-Out Alımı" ve "22 Kv "D" Sigortası Alımı” ihalelerine ilişkin raporundan, Merkezi İhale Komisyon tarafından 2017 tarihinde yapılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna 15.000 adet "Cut-Out" alımı ihalesini toplam 77.850 Amerikan Doları na ve 2018 tarihinde yapılan 1.000 adet "D Sigortası" alımı ihalesini toplam 123.800 Amerikan Dolarına en düşük teklifi veren zanlı Ali Erdal Hacımulla’nın direktörü olduğu ve zanlı Gözde Hacımulla’nın direktör ve sekreteri olduğu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Mors Ltd in kazandığı ve ihaleyi kazanan Mors Ltd in "Cut - Out" ve "D Sigortası" alımları ile ilgili olarak elektrik malzemelerinin ithalatı aşamasında Mors Ltd in ihale şartnamesinde aranan Türkiye menşeli Elektrik malzemeleri yerine Çin menşeli elektrik malzemelerini ithal edip ve Çin'den ithal ettikleri "Cut-Out" malzemelerinin üzerine Türkiye' den ithal edilmiş gibi göstermek amacıyla Türkiye' de faaliyet gösteren Elopar Elektrik Aş' ye ait "ELOPAR" ismini ve "D Sigortası" malzemelerinin üzerine de Setaş Elektrik A.Ş.'ye ait "SETAŞ" isimlerini yazdırdıkları, konu elektrik malzemelerini Çin den ithal ettikten sonra Sahtekarlık ve Dolandırmak niyetiyle aslında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait olmayan ve Elektrik Kurumu tarafından yazılmış gibi gösterilen sahte belge düzenleyip Ticaret Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesine ve yine Sahtekarlık Dolandırmak niyetiyle aslında Elektrik ve Mühendisleri Odası na ait olmayan ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilmiş gibi gösterilen Uygunluk Ön İzin sahte belgelerini düzenleyip Gümrük ve Rüsumat Dairesine vermek suretiyle Sahte Resmi Belgeleri Tedavüle sürüp, Çin menşeli elektrik malzemelerini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna teslim edip Elektrik Kurumundan toplam 201.650 Amerikan Dolarını Sahtekarlıkla temin ettiklerinin öğrenildiğini söyledi.

Polis memuru Hüseyin Yıldıran 7 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği zanlı Ali Erdal Hacımulla' nın direktörü olduğu ve zanlı Gözde Hacımulla’nın direktörü ve sekreteri olduğu Lefkoşa da bulunan Mors Ltd isimli işyerinde huzurlarında yapılan aramada "60/80 A cut out malzemesine ön izin almak için Ticaret Dairesine sunulan, Kıb-Tek'e ait gibi görülen 08.02.2018 tarih ve S3-TS3/118/2018 sayılı yazının fotokopisi, 22 Kv D sigorta malzemesine ön izin almak için Ticaret Dairesine sunulan Kıb-Tek'e ait gibi gösterilen 09.05.2018 tarih ve KTE 0.00-764.03-18-833 sayılı yazının fotokopisi ve cut out ve D sigortası ihalesine ait bir çok evrak ile 3 adet Laptop ve 1 adet bilgisayar kasası tespit edilip emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Hüseyin Yıldıran mesele ile ilgili olarak emare zapt edilen zanlı Gözde Hacımulla’ya ait laptop içerisinde; Kibris Elektrik Kurumu adına sahte olduğu tespit edilen KTE 0.00-764.03-18-833 sayılı yazı bulunduğu, yine aynı laptop içerisinde Kıb-Tek onay yazısı BETA TRAFO İÇİN İZİN isimli Excel dosyası olduğu ve Konu yazının Kıb-Tek tarafından Gümrük müdürlüğüne yazılmış gibi olduğu ancak başlık ve imza kısımlarının olmadığı yazı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak Sayıştaylık tarafından tespit edilen 3 adet sahte belgenin haricinde yürütülen soruşturma neticesinde Mors Ltd tarafından Ticaret Dairesi ne sunulan 2 adet ve Mağusa Gümrük ve Rusümet Dairesi ne sunulan 1 adet daha sahte evrak tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Hüseyin Yıldıran mesele ile ilgili olarak Kibris Elektrik Kurumu' na ait gibi gösterilen toplam 4 adet sahte belgenin Ticaret Dairesi' ne, Elektrik Mühendisleri Odası'na ait gibi gösterilen toplam 2 adet sahte belgenin’de Gümrük ve Rusümet Dairesine sunulduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların 2 KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede yerleşik olduklarını ve iş yeri sahibi olduklarını belirterek zanlıların methalder oldukları suçlar Ağır ceza Mahkemesinin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu bu bağlamda davalarında hazır olmaları maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadweti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değeride kefalet senedi imzlaması, 25 bin TL nakit teminata yatırmaları ve ayda 1 ispati vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

23/03/2022 18:11