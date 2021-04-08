Morton: İngiltere 5+BM görüşmesini destekliyor

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08/04/2021

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Morton: İngiltere 5+BM görüşmesini destekliyor

İngiltere Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Devlet Bakanı Wendy Morton, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İngiltere’nin Nisan sonunda Cenevre’de yapılacak 5+BM görüşmelerini desteklediğini kaydeden Morton, “biz tarafları esneklik göstermeleri yönünde cesaretlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Morton, “Ersin Tatar ile görüşmemde, çözümün Kıbrıs’taki her iki toplumun yararına olacağının ve Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son vereceğinin altını çizdim” dedi.

 

08/04/2021 14:50
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TAGS: Wendy Morton, Ersin Tatar
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