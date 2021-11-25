Morton, İngiltere'nin tezlerini yineledi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konuları Müsteşarı Wendy Morton, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki bilindik tezlerini yineledi.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton’un, sorulan bir soru üzerine, “ülkesinin; iki kesimli, iki bölgeli federasyon modeline dayalı BM parametrelerine uygun Kıbrıs sorununda bir çözüm sağlanmasına ilişkin BM sürecine destek vermeye devam ettiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Morton bu açıklamayı, Muhafazakar Parti Milletvekili Mathew Oford’un “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koymak adına mevkidaşlarıyla hangi adımları attığı” şeklindeki sorusu üzerine yaptı.

Morton açıklamasında

Bu habere tepkiniz:



25/11/2021 15:18