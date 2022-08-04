Morutan ikinci lig ekibinde
Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ın İtalya İkinci Ligi ekiplerinden Pisa'ya kiralandığı bildirildi.
04/08/2022
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın geçen sezon başında Romanya’dan 4.1 milyon Euro’ya Transfer ettiği Olimpiu Morutan, kiralık olarak İtalya’ya gönderildi.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Serie B ekibi Pisa ile anlaşma sağlandı. Sarı Kırmızılılar'ın yaptığı anlaşmaya göre; Rumen futbolcu için 300 bin Euro kiralama bedeli alınacak ve oyuncunun maaşını İtalyanlar ödeyecek.
Bununla beraber eğer Pisa, Serie A’ya yükselirse, 6 milyon Euro’ya oyuncunun bonservisini alabilecek.