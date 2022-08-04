Morutan ikinci lig ekibinde

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın geçen sezon başında Romanya’dan 4.1 milyon Euro’ya Transfer ettiği Olimpiu Morutan, kiralık olarak İtalya’ya gönderildi.



23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Serie B ekibi Pisa ile anlaşma sağlandı. Sarı Kırmızılılar'ın yaptığı anlaşmaya göre; Rumen futbolcu için 300 bin Euro kiralama bedeli alınacak ve oyuncunun maaşını İtalyanlar ödeyecek.



Bununla beraber eğer Pisa, Serie A’ya yükselirse, 6 milyon Euro’ya oyuncunun bonservisini alabilecek.

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04/08/2022 16:42