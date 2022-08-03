Morutan'ın yeni adresi İtalya

Galatasaray, Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan için İtalya'nın Serie B ekiplerinden Pisa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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03/08/2022

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Morutan'ın yeni adresi İtalya

Morutan ile anlaşan Pisa, Galatasaray'la da büyük ölçüde anlaştı. Yeni takımında kiralık olarak forma giyecek olan 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri için yarın İtalya'ya gidiyor. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Pisa, Serie A'ya yükselirse satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'a 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Morutan, Süper Lig'de 26 maçta forma giydi ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

03/08/2022 08:48
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TAGS: Morutan
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