Moskova-Antalya uçağında ortalık karıştı! Polis yaka paça gözaltına aldı

Rusya’nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya giden uçakta ortalık karıştı. Yolculardan biri tüm uyarılara rağmen maske takmayı reddedince polis tarafından yaka paça gözaltına alındı, diğer yolcular polisi alkışladı.

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05/09/2021

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Moskova-Antalya uçağında ortalık karıştı! Polis yaka paça gözaltına aldı

Rus havayolu şirketine ait yaklaşık 400 yolcusu bulunan uçakta bir yolcunun maske takmayı reddetmesi gerginliğe neden oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova’dan Antalya’ya giden uçakta kalkış hazırlıkları sürerken, hostesler yolcuları maske takmaları konusunda uyardı. Uyarılara kulak asmayan yolculardan biri maske takmamakta diretti.

UÇAKTA TANSİYON YÜKSELDİ

Uçaktaki diğer yolcuların, maske takmayı reddeden şahsa tepki göstermesi ile birlikte uçağın içinde tansiyon yükselirken, uçuş ekibi havaalanı polisine haber vererek duruma müdahale edilmesini istedi.

POLİS UÇAĞA GİRDİ, YAKA PAÇA GÖZALTINA ALDI

Uçağa giren polis memurları da yolcuyu maske takması konusunda uyardı. Polis, maske takmama yönündeki ısrarını sürdürmesi üzerine yolcuyu yaka paça gözaltına aldı. Uçakta bulunan diğer yolcular ise polisleri alkışladı.

Olay nedeniyle uçak rötar yaparken, uçağın gecikmeli olarak Antalya’ya ulaştığı öğrenildi.

05/09/2021 09:02
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TAGS: Moskova, Antalya uçağı, polis
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