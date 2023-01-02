Moskova duyurdu... Ukrayna, Rus askeri tesisini füzelerle vurdu: 63 ölü

Rus yetkililer ve Ukrayna ordusundan gelen açıklamalara göre, yılın ilk gününde Kiev tarafından fırlatılan füzeler Donetks’te Rus askerlerinin geçici olarak konuşlandığı tesisi vurdu. Konu ile ilgili Rusya'dan beklenen açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna ise gün içinde yaptığı açıklamada Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Rus saldırılarına füze saldırısı ile yanıt veren Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Ukrayna ordusuna göre, saldırıda 300 kişi de yaralandı.

Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

Konu ile ilgili Rusya'dan beklenen açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, Ukrayna'nın Rus askeri tesisine düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov, füzenin yılbaşına girildikten hemen sonra Makiyivka'yı vurduğunu söyledi.

Bezsonov, 'Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu' dedi.

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02/01/2023 16:15