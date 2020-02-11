Güneyde çocuklarda RSV virüsü

Rum gazeteleri, Güney Kıbrıs’ta, son günlerde, çocuklarda RSV virüsünün artış gösterdiğini yazdılar.

Şu an Güney Kıbrıs’ta RSV virüsü taşıyan 33 vaka bulunduğunu ve bunlardan 12’sinin Makarios Hastanesinde tedavi görmekte olan 1 yaş altı bebeklerden oluştuğunu yazan Politis gazetesi, Makarios Hastanesinin, artış göstermekte olan diğer mevsimsel enfeksiyonlarla da bağlantılı olarak, son 15 gündür aşırı kalabalık olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Makarios Hastanesi Pediatri Kliniği Müdürü Avraam İlia gazeteye açıklamasında, şu an endişe etmeyi gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, en geç iki hafta içerisinde vakaların sakinleyeceğini ve bunun yeni bir virüs olmadığını ifade etti.

11/02/2020 13:27