Moskova-Larnaka uçağındaki Çinli kadının koronavirüsü taşımadığı belirtildi

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Larnaka Havaalanına gelen bir uçakta yolcu olarak bulunan ve yolculuk sırasında Koronavirüs semptomları göstermesi sebebiyle gözlem altına alınan Çinli kadına yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Alarm Sona Erdi” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada, tedavi altına alınan kadından alınan bütün numunelerin sonucunun Koronavirüsüyle ilgili olarak negatif çıktığı ve kadının virüs taşıyıcısı olmadığının belirtildiğini yazdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, klinik durumu iyileşme gösteren hastanın, önlem amaçlı olarak tedavi görmeye devam edeceği de belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın uçakta bulunan tüm yolcuların iletişim bilgilerini kayda geçirdiği ve yolcuların önümüzdeki 14 gün için almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildikleri de kaydedildi.

11/02/2020 13:42