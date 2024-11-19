Moskova: Ukrayna ilk kez Rus topraklarını ABD füzeleriyle hedef aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Joe Biden'ın ABD askeri malzemelerinin Rus topraklarında kullanılmasına onay vermesinden kısa bir süre sonra Ukrayna'nın Rusya'nın Bryansk bölgesine ATACMS füzeleri fırlattığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini ilk kez Rus topraklarına fırlattığını iddia etti.

Bakanlığın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "Bryansk bölgesindeki bir tesisi altı balistik füzeyle vurduğu" söylenildi.

Açıklamada, "Teyit edilen verilere göre, Amerikan yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldı" denildi.

Hava savunma sistemlerinin füzelerden beşini düşürdüğünü ve bir tanesine de hasar verdiği belirtildi.

"Füzeye ait parçalar Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik alanına düştü ve bir yangına neden oldu. Olaya hızla müdahale edilirken herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı."

Salı günü Ukrayna'da yayın yapan bazı medya kuruluşları, açıklanmayan askeri kaynaklara dayanarak Kiev güçlerinin Bryansk'ın Karaçev kasabasındaki bir Rus askeri tesisini ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzelerle vurduğunu bildirdi.

Teyit edildiği takdirde bu saldırı, Washington'un birkaç gün önce kısıtlamaları kaldırmasından bu yana Ukrayna'nın Rusya topraklarında ABD menşeli ATACMS füzelerini kullandığı ilk vaka olacak.

Kiev'deki yetkililer, Rusya'nın yaklaşık 110 kilometre içindeki bir Rus silah deposunu vurduklarını söylerken hangi silahların kullanıldığını henüz belirtmediler.

Daha önce Washington'un ATACMS kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını yorumlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "füzeler kendi adına konuşacak" demişti.