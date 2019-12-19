Moskova'da 133 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da hava sıcaklığının artı 5.4 dereceye yükselerek 133 yıllık rekorunun kırıldığı bildirildi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı rekoru kırıldı.

Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden Yevgeniy Tişkovets, Sputnik’e açıklamasında, "Moskova'da 133 yıllık rekor kırıldı. Moskova'nın VDNH bölgesinde, 5.3 derece olan 1886 yılı rekoru kırıldı. Bugün saat 20.00’de termometre artı 5.4'ü gösterdi" dedi.

Tişkovets, bunun ayrıca 18 Aralık günü için tarihin en yüksek sıcaklığı olduğunu da sözlerine ekledi.

19/12/2019 00:28