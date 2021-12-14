Moskova'da 28 yılın en şiddetli kar yağışı

Fobos Hava Tahmin Merkezi Yetkilisi Yevgeniy Tişkovets’in açıklamasına göre Moskova’ya aylık normallerin beşte biri kadar kar yağdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da takvimin bu gününde 28 yıldır ilk kez bu kadar fazla kar yağışı görülüyor.

Sputnik’e konuşan Tişkovets, “Son 24 saatte Moskova’da bu kışın olağandışı kar yağışlarının en şiddetlisi gerçekleşti. Bundan önceki en şiddetli yağış da 7 Aralık’taydı” ifadelerini kullandı.

Tişkovets kente bir günde ay geneli için normal olan yağışın yüzde 20’sinin düştüğünü belirtti.

Uzman, başkente yılın bu gününde 1993’ten beri ilk kez bu kadar fazla kar yağdığını da ifade etti. Gismeteo meteoroloji merkezinden önde gelen uzman Leonid Starkov pazartesi akşamından bu sabaha kadar, 12-13 saat içinde, kar kalınlığının 10 cm artacağı ve 22-25 cm’ye çıkacağını belirtmişti.

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14/12/2021 10:10