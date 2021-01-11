Moskova’da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı

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11/01/2021

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Moskova’da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Moskova’da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

Görüşmede, geçen yıl 10 Kasım’da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

Kremlin’in açıklamasına göre, görüşmede ayrıca, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konuları da değerlendirilecek.

11/01/2021 13:53
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TAGS: Moskova, Dağlık Karabağ
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