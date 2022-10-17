Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi

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17/10/2022

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Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, kısmi seferberlik sürecinin sona erdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'daki kısmi seferberlik sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesindeki kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını kaydederek, yaklaşık 2 hafta içinde tüm seferberlik etkinliklerinin sona ereceğini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül'de alınan kısmi seferberlik kararı kapsamında toplam 300 bin kişinin silah altına alınmasının planlandığını bildirmişti.

Seferberlik kararının alınmasının ardından, yüzbinlerce Rus vatandaşı başta Gürcistan ve Kazakistan olmak üzere ülkeden ayrılmak için kara yollarıyla sınırlara akın etmişti.

Rusya'daki yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep de hızla artarken, seferberliğin ilan edildiği ilk dönemde çok sayıda şehre yönelik biletler tükenmişti.

17/10/2022 14:11
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TAGS: Moskova, kısmi seferberlik, Dünya
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