Moskova'da son 28 yılın kar yağışı rekoru kırıldı

Rusya’da Phobos Meteoroloji Merkezi’nin üst düzey uzmanı Yevgeny Tishkovets, önceki gün Moskova'nın ortalama 9 milimetre yağışla 28 yıllık bir kar yağışı rekoru kırdığını açıkladı.

1993'TEN BERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Tishkovets, bu rakamın Moskova'nın bu ayki aylık yağış oranının yüzde 20'si olduğunu söyledi ve 1993'ten beri bu kadar yoğun bir kar yağışının kaydedilmediğini sözlerine ekledi.

Tishkovets’in bildirdiğine göre, 11 milimetre ile en yoğun kar yağışı Moskova'nın merkezinde meydana gelirken, şehrin kuzeybatısında 10 milimetrelik kar tespit edildi.

"ANORMAL BİR DURUM"

TASS haber ajansına konuşan Tishkovets, yağışım anormal olduğunu belirterek, Aralık ayı ortalama kar yağışı oranının 56 milimetre olduğunu hatırlattı.

ULAŞIM AKSADI

Bununla birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer başkentte hava durumu için “sarı alarm” ilan etti. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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16/12/2021 09:50