Moskova'da son yılların aralık ayının en yoğun kar yağışı görüldü

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04/12/2023

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Moskova'da son yılların aralık ayının en yoğun kar yağışı görüldü


Rusya'nın başkenti Moskova'da, son yıllarda aralık ayındaki en yoğun kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Rusya Hidrometeoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, kentteki kar kalınlığının 36 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Pyotr Biryukov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Moskova'yı kardan temizlemek için 135 binden fazla görevlinin 18 bini aşkın araçla dün geceden bu yana çalıştığını belirten Biryukov, çatıların da temizlendiğini ifade etti.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle başkentteki havalimanlarında 60 kadar uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi.

04/12/2023 18:12
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TAGS: Moskova’da son yılların aralık ayının en yoğun kar yağışı görüldü
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