Moskova'da tutuklanan Griner 4 ay sonra ilk kez görüntülendi

Spor dünyasının merakla beklediği dava başlıyor. Amerikalı basketbolcu Brittney Griner, Rusya'da hakim karşısına çıkacak.

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28/06/2022

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Moskova'da tutuklanan Griner 4 ay sonra ilk kez görüntülendi

31 yaşındaki sporcu, 4 aydır ilk kez görüntülendi. Brittney Griner şubat ayında Moskova havalimanında gözaltına alınmıştı.

Amerikalı basketbolcu uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Dava öncesi ilk ifadelerini adliye binasında verdi. Duruşmanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

31 yaşındaki basketbolcu, suçlu bulunması halinde Rus kanunlarına göre 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Amerikalı basketbolcu milli takımıyla iki olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Griner 7 yıldır Rus ekiplerinden Ekaterinburg'da forma giyiyor.

28/06/2022 13:57
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TAGS: moskova, griner
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