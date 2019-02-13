Mossad müzik piyasasına da el atmış

İsrail gazetesi Haaretz, ünlü bir Rus iş adamının kızının uluslararası müzik piyasasına adım atması için Mossad'ın aracı olduğunu yazdı.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın ünlü bir Rus iş adamının uluslararası müzik piyasasına adım atmak isteyen kızına yardımcı olduğu belirtildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'de yayımlanan habere göre, adı açıklanmayan ve enerji sektöründe etkili olduğu belirtilen bir Rus iş adamı, kızının uluslararası müzik piyasasında kariyer yapabilmesi için Mossad'dan yardım istedi.

Rus iş adamı kızına yardımcı olması için eski Mossad Başkanı Meir Dagan ile irtibata geçti. Oldukça iyi Rusça konuşan Dagan, Putin'e yakın bu kişiyle ilişkisini geliştirmek için Rus iş adamının ricasını kabul etti.

Bunun üzerine eski Mossad Başkanı Dagan, Rus iş adamı ve şarkıcı olmak isteyen 21 yaşındaki kızını İsrailli ünlü Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ile görüştürdü.

Yaklaşık 10 yıl önce Milchan'ın İsrail'in kuzeyindeki bir sahil köyünde bulunan evinde gerçekleşen görüşmenin ardından Hollywoodlu yapımcı Rus iş adamına yardım etmeyi kabul ederek, kızını Hollywood'da bir kayıt stüdyosuna yönlendirdi.

Ancak tüm bu çabalara rağmen kimliği açıklanmayan Rus iş adamının kızının Youtube'da sadece bir İngilizce şarkısının bulunduğu, bilinmeyen bir nedenle kariyerinin başlamadan sona erdiği ifade edildi.