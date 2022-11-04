Mostafa Mohamed, Nantes'ı gruptan çıkardı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Nantes son maçta Olimpiakos'u deplasmanda yenerek gruptan çıktı. Fransız ekibinde Mostafa Mohamed bir gol ve bir asist ürettiği maçın kahramanı oldu.

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04/11/2022

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Mostafa Mohamed, Nantes'ı gruptan çıkardı!

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Fransız ekibi Nantes, Olimpiakos'a konuk oldu.

Olimpiakos'un iddiasız çıktığı maç öncesinde Nantes 6 puanla üçüncü sırada yer alıyordu. İlk yarısı 0-0 biten maçta düğüm ikinci yarıdaki gollerle çözüldü.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed, ilk 11'de başladığı maçın 79. dakikasında sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada ilk golün asistini yapan Ludovic Blas topu filelerle buluştururken bu kez asist Mostafa Mohamed'den geldi.

Nantes, Yunanistan deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Karabağ ise evinde Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından 13 puanlı Freiburg grup birincisi olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9 puana ulaşan Nantes ise son maçta aldığı galibiyetle ikinci oldu. Fransız ekibi son 16 turu için play-off oynayacak.

Azerbaycan ekibi Karabağ 7 puanla Konferans Ligi'ne giderken Olimpiakos ise 2 puanla son sırada kaldı ve Avrupa defterini kapattı.

04/11/2022 11:13
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TAGS: Mostafa Mohamed, Nantes
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