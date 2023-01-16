Mostafa Mohamed yine boş geçmedi

Fransa Ligi'nde '6 puan'lık maçta gülen taraf Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes oldu. Alt sıralardan kurtulma maücadelesi veren Nantes, sahadan 3-0 galip ayrıldı; yenilgisizlik serisini 5 maça çıkardı.



42. dakikada ev sahibi ekipte Khazri rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+12. dakikada Girotto'nun golüyle Nantes deplasmanda 1-0 öne geçti.

Mostafa Mohamed, 60'ta Guessand'ın yerine oyuna dahil olurken; ev sahibi ekipte Elye Wahi, 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



9 kişi kalan rakibi karşısında etkili olan Nantes'ta 81. dakikada Mostafa Mohamed takımının ikinci golünü attı. Galatasaray'dan 15 Haziran 2023'e kadar 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanan Mısırlı oyuncu, Fransız ekibiyle şimdiye kadar 25 resmi maça çıktı. Mohammed, bu karşılaşmalarda 7 gol attı, üç de asist yaptı.



Maçta son sözü 84. dakikada Blas söyledi ve konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Nantes bu galiyetle puanını 21 yaptı ve 10 takımlı ligde 13. sıraya yükseldi. Montpellier ise 17 puanda ve 15. sırada kaldı.

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16/01/2023 11:08