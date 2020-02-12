Mostafa Pireh Zadi cezaevine gönderildi

Kamalı Haber

Yasadışı yollardan güney geçen ve sonrasında yeniden KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Mostafa Pireh Zadi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez olayla ilgili bulguları aktardı. Sönmez, zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal etmek suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08 Şubat 2020 tarihinde zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin saat 16.40 raddelerinde Zümrütköy'den KKTC'ye gizlice ve izinsiz olarak girdiği sırada askeri makamlarca tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 18 Ocak 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan arkadaşıyla giriş yapıp, iki gün sonra yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını ve arkadaşının Lokmacı’ya gelerek polise teslim olduğunu anlattı. Polis, zanlının ise 8 Şubat 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta kaldığını ve askeri bölgeyi ihlal ederken yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 23 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

12/02/2020 18:25