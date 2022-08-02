'Motif Galburlar' sergisinin açılışı yarın Naci Talat Vakfı'nda...
Alayköy Folklor Derneği'nin Kültür Dairesi katkılarıyla hazırladığı "Motif Galburlar" sergisinin açılışı yarın akşam yapılacak.
02/08/2022
Alayköy Folklor Derneği'nin Kültür Dairesi katkılarıyla hazırladığı "Motif Galburlar" sergisinin açılışı yarın akşam yapılacak.
Dernekten verilen bilgiye göre, serginin açılışı saat 19.00 da Naci Talat Vakfı binasında yer alacak.
Sergi 6 Ağustos'a kadar 14.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.