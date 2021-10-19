Motodrag yarışına seyirciler akın etti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezonun ikinci Motodrag yarışını geçtiğimiz Pazar günü (17 Ekim 2021 Pazar) Mevlevi’de gerçekleştirdi. 6 sınıfta 59 yarışçının mücadele ettiği yarışta seyircilerin ilgisi büyük oldu.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 2021 sezonunun ikinci Motodrag yarışını geçtiğimiz Pazar günü (17 Ekim 2021 Pazar) Mevlevi’de gerçekleştirdi. Güven Sigorta, Şahinler Muhtarlığı, Glo, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılan yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yolda yapıldı. Sabah erken saatlerde yağmur yağışı nedeniyle serin ve rüzgârlı bir havada yapılan yarışta 59 yarışçı mücadele etti.

600cc ve 1000cc motosikletlerin standart ve modifiyeli olacak şekilde ayrıldığı 6 farklı sınıfta sıralamaların ardından eşleşmeler yapıldı ve finallere kalanlar belirlendi. Binlerce seyircinin yolun çevresini ve tepeleri doldurdu yarışa güneyden de ilgi büyük oldu. Komşudan 14 yarışçının katıldığı yarışta Rum seyirciler de ilgi gösterdi.

Yarışta Mustafa Özgökçen şanssız bir kaza geçirerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerin ardından taburcu olan Özgökçen’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Büyük çekişmelere sahne olan eşleşmeler sonunda Abdullah Porsnuk 600cc Standart sınıfında birinci, Uğur Zorlu ikinci ve Hasan Onbaşı üçüncü oldu. 600cc Modifiyeli sınıfında ise Ogün Özgökçen birinci, Abdullah Porsnuk ikinci ve Hasan Onbaşı üçüncü oldu.

1000cc Standart sınıfında Uğur Yazıcı birinci, Serhat Özen ikinci, Ogün Özgökçen üçüncü oldu. 1000cc Modifiyeli 1 sınıfında Hasan Solakay birinci, Mustafa Kerme ikinci ve Tümer Güzel üçüncü oldu. 1000cc Modifiyeli 2 ve Modifiyeli 2 Pro sınıflarına Rumlar damga vururken, Giannos Papasavva M2’de birinci, Georgios Konstantinou M2 Pro’da birinci oldu. Nikolas Tofalli ve Giorgos Kastoras iki sınıfta da üçüncü oldu. Yarış sonunda ödül töreni Şahinler Muhtarlığının güzel ev sahipliğinde yapıldı. Ödülleri Şahinler Muhtarı Halil Yangın, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

600 Std.

1-Abdullah Porsnuk (84)

2-Uğur Zorlu (469)

3-Hasan Onbaşı (11)

600 M1

1-Ogün Özgökçen (81)

2-Abdullah Porsnok (84)

3-Hasan Onbaşı (11)

1000 Std.

1-Uğur Yazıcı (55)

2 Serhat Özen (3)

3-Ogün Özgökçen (81)

1000 M1

1-Hasan Solakay (113)

2-Mustafa Kerme (99)

3-Tümer Güzel (12)

1000 M2

1-Giannos Papasavva (40)

2-Nikolas Tofalli (93)

3-Giorgos Kastoras (1)

1000 M2 Pro

1-Georgios Konstantinou (19)

2-Nikolas Tofalli (93)

3-Giorgos Kastoras (1)

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19/10/2021 11:53