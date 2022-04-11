Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2022 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Aydınköy Çevreyolu üzerinde yapıldı. 35 sporcunun katıldığı yarışa 5 bin üzerinde seyirci ilgi gösterdi ve pistin çevresini doldurdu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) 2022 Motodrag Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü (10 Nisan 2022 Pazar) yapılan yarışla başladı. KITMOK organizatörlüğünde; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılan yarış, Aydınköy Çevreyolu üzerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan (TMF) yetkililerin de yerinde takip ettiği yarışa Türkiye’den ve güneyden de sporcular katıldı ve toplamda 35 sporcu pistte ter döktü. 600cc ve 1000cc üzeri standart ve modifiyeli olmak üzere toplamda 6 sınıfta yapılan eşleşmelerin ardından dereceye girenler belirlendi.

600cc Std. ve 600cc M1 sınıfınlarında Abdullah Porsnok birinciliği almayı başardı. 1000cc Std. sınıfında Sinan Güler, 1000cc M1 sınıfında ise Cemal Çelik birinciliği aldı. 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro sınıflarına güneyden gelen yarışçılar damga vurdu. Alexis Asotos 1000cc M2 sınıfında birinciliği alırken, 1000cc M2 Pro sınıfında Giannos Papasava birinci oldu.

Türkiye’den yarışa katılan ve seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Caner Kit 1000cc M2 Pro sınıfında ikinci oldu. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından yapılan ödül töreninde kupaları KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve TMF yetkilileri takdim etti.

Dereceye girenler:

600cc Std.

1-Abdullah Porsnok (84)

2-Sokoli Gardelina (48)

3-Yahya Kurtul (61)

600cc M1

1-Abdullah Porsnok (84)

2-Alex Milachshenko (91)

3-Sokoli Gardelina (48)

1000cc Std.

1-Sinan Güler (346)

2-Serhat Özen (3)

3-Alex Milachshenko (91)

1000cc M1

1-Cemal Çelik (754)

2-Hüseyin Aksu (624)

3-İsmail Gamar (414)

1000cc M2

1-Alexis Asotos Ios (83)

2-Panayiotis Stylianou (8)

3-Caner Kit (1)

1000cc M2 Pro

1-Giannos Papasava (40)

2-Caner Kit (1)

3-Alexis Asotos Ios (83)

Bu habere tepkiniz:



11/04/2022 08:36