Motodrag’ta final zamanı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası, yarın (16 Ekim 2022 Pazar günü) yapılacak sezonun üçüncü yarışıyla tamamlanıyor. KITMOK organizatörlüğünde; Güven Sigorta’nın da ana sponsorluğunda yapılacak yarış; Berna Güzel Elektronik, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, YZC Lastik Servisi, Memoli Restaurant, Halisköy, Şahinler Muhtarlığı, Demonte Mobilya ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak. Yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak olan organizasyonun 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 6 farklı sınıfta kayıtların alındığı yarışın kayıt işlemleri bugün (15 Ekim 2022 Cumartesi akşamı) 17.00’de son bulacak.

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14/10/2022 17:12