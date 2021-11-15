MotoGP efsanesi Valentino Rossi, pistlere veda etti

Son yarışına Valencia Grand Prix’sinde çıkan MotoGP efsanesi Petronas Yamaha SRT pilotu Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirdi. 42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda yılın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix’sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı. Son yarışına çıkan MotoGP efsanesi Petronas Yamaha SRT pilotu Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirdi.

Kariyerinin 432. Grand Prix’sinde yarışan, 115 birinciliği ve 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor. 42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

Rossi;125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP’de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.

AA

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15/11/2021 10:37