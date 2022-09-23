MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla devam edecek.

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23/09/2022

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MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 09.05'te, 24 turluk yarış ise 25 Eylül Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 163

5. Jack Miller (Avustralya): 134

23/09/2022 09:45
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TAGS: MotoGP
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