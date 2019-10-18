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MotoGP'de sıradaki durak Japonya

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

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18/10/2019

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MotoGP'de sıradaki durak Japonya

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları 19 Ekim Cumartesi günü TSİ 09.05'te gerçekleştirilecek yarış 20 Ekim Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Geride kalan 15 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 325 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 215

3- Alex Rins (İspanya): 167

4- Maverick Vinales (İspanya): 163

5- Danilo Petrucci (İtalya): 162

18/10/2019 10:05
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